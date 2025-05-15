Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Marina Bubon
    Долго не побегает. Пуля не всегда дура. Сковорода в аду уже разогрета.Кровавый самурай ...
  • Владимир Алтайцев
    подонок  должен  быть уничтожен.Кровавый самурай ...
  • Андрей
    В большинстве своем славянские страны часто предавали Россию...😪"Русские земли об...

Обвиняемый во взятке новосибирский депутат Украинцев закончил читать дело

Обвиняемый во взятке новосибирский депутат Украинцев закончил читать дело

Под стражей политик находится с мая 2024 года.Депутат городского совета Новосибирска Игорь Украинцев, который был задержан в прошлом году по подозрению в получении взятки, завершил ознакомление с материалами уголовного дела.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх