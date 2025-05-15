Обвиняемый во взятке новосибирский депутат Украинцев закончил читать дело

Под стражей политик находится с мая 2024 года.Депутат городского совета Новосибирска Игорь Украинцев, который был задержан в прошлом году по подозрению в получении взятки, завершил ознакомление с материалами уголовного дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии