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Австрия выступает против введения эмбарго на поставку нефти и газа из России

Австрия выступает против введения эмбарго на поставку нефти и газа из России

Канцлер Австрии заявил, что его страна не поддерживает запрет на поставку энергоносителей из России.Австрия не поддерживает введение эмбарго на поставку газа или нефти из России в Европу, поскольку сама сильно зависит от российских энергоносителей.

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