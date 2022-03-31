Австрия выступает против введения эмбарго на поставку нефти и газа из России

Канцлер Австрии заявил, что его страна не поддерживает запрет на поставку энергоносителей из России.Австрия не поддерживает введение эмбарго на поставку газа или нефти из России в Европу, поскольку сама сильно зависит от российских энергоносителей.
Канцлер Австрии заявил, что его страна не поддерживает запрет на поставку энергоносителей из России.Австрия не поддерживает введение эмбарго на поставку газа или нефти из России в Европу, поскольку сама сильно зависит от российских энергоносителей.
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