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Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать Украину виновной за ситуацию в Одессе 2 мая 2014 года выглядит как проблеск здравого смысла.

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