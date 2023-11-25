В Москве наградили победителей премии «Радиомания — 2023»

В Москве наградили победителей национальной премии «Радиомания - 2023». Церемония, в которой приняли участие популярные российские артисты, состоялась 24 ноября сообщает пресс-служба пресс-служба ГПМ Радио.
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