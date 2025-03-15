Вспышка кори в Чимишлии

Национальное агентство общественного здоровья сообщает о вспышке кори в Чимишлии. В период с 7 февраля по 14 марта 2025 года этой болезнью заразились 8 детей из разных населенных пунктов указанного района.
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