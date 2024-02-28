Кремль не знаком с информацией о попытках США следить за Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания Wired о том, что спецслужбы США якобы предпринимали попытки следить за Владимиром Путиным через смартфоны его окружения.
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