Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кремль не знаком с информацией о попытках США следить за Путиным

Кремль не знаком с информацией о попытках США следить за Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания Wired о том, что спецслужбы США якобы предпринимали попытки следить за Владимиром Путиным через смартфоны его окружения.

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Комментарии
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Алина Белова
Значит плохо  работает  служба  разведки. Срочно  делать выводы и исправлять недоработки.
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22 час.
Daddy Bo
Да... А то - стоит вспомнить о судьбе Дудаева.
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22 час.

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