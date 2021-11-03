Следователями Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело, возбуждённое по факту контрабанды лесоматериалов

Следователями Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по двум фактам незаконного экспорта стратегически важных товаров и ресурсов.
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