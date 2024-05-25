Более трети россиян поддерживают меры по защите персональных данных

Согласно результатам опроса, более трети россиян (38%) считают, что организации должны применять все основные меры для защиты персональных данных пользователей, включая защиту на аппаратном и программном уровнях, а также минимизацию участия человека в процессе обработки данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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