Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Пусть женщины и дети едут в Россию, а мужчины идут воевать, а то получается, наши мужчины воюют, погибают защищая их ...Постпред РФ в ООН...
  • Александр
    Из аулов хватает. Теперь с хуторов хлопцы за драйвом набегут. Поскачат, а потом…Постпред РФ в ООН...
  • дмитрий ДМИТРИЙ
    КАК БЫ ОНИ У НАС ДИВЕРСИОННЫЕ ГРУППЫ НЕ ОРГАНИЗОВАЛИ И СВОИ ПОРЯДКИ, КАК В ЕВРОПЕ. АДЕКВАТНЫЕ- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!Постпред РФ в ООН...

Западная пресса: США скоро могут принять решение о передаче Украине ракет ATACMS

Западная пресса: США скоро могут принять решение о передаче Украине ракет ATACMS

США якобы приближаются к принятию решения об отправке на Украину дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на собственные источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх