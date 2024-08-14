Учёные обнаружили следы воды на поверхности металлического астероида Психея

С помощью данных, полученных космическим телескопом «Джеймс Уэбб», группа учёных под руководством Юго-Западного исследовательского института (SwRI) подтвердила наличие гидроксильных молекул на поверхности металлического астероида Психея.
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