«Слушайте, это бизнес». В Red Bull намекнули на увольнение Переса

«Слушайте, это бизнес». В Red Bull намекнули на увольнение ПересаGetty Images / Red Bull Content PoolНа пресс-конференции после финиша Гран При Мексики руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер дал понять, что у команды не остаётся выбора – придётся уволить Серхио Переса.