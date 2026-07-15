9000 мА•ч, защита IP69K и Gorilla Glass Victus 2 от 220 долларов. Представлен Redmi Note 17 Pro

Новый смартфон получил AMOLED-экран 120 Гц, Snapdragon 6s Gen 4 и пятилетнюю программу обслуживания аккумулятораXiaomi официально представила в Китае смартфон Redmi Note 17 Pro, главными особенностями которого стали аккумулятор рекордной емкости 9000 мА•ч и повышенная прочность корпуса.
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