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9000 мА•ч, защита IP69K и Gorilla Glass Victus 2 от 220 долларов. Представлен Redmi Note 17 Pro

9000 мА•ч, защита IP69K и Gorilla Glass Victus 2 от 220 долларов. Представлен Redmi Note 17 Pro

Новый смартфон получил AMOLED-экран 120 Гц, Snapdragon 6s Gen 4 и пятилетнюю программу обслуживания аккумулятораXiaomi официально представила в Китае смартфон Redmi Note 17 Pro, главными особенностями которого стали аккумулятор рекордной емкости 9000 мА•ч и повышенная прочность корпуса.

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