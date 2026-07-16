Кому на самом деле нужны «санкции из ада», если сам Трамп боится их подписывать

После внезапного ухода в небытие сенатора-экстремиста одной из главных интриг в американском политикуме остается судьба законопроекта его авторства о «санкциях из ада» против нашей страны и тех, кто посмеет вопреки воле Вашингтона закупать у нее энергоносители.
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