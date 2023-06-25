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Овчинский: в Москве открыли новые курсы по робототехнике и сенсорике

Овчинский: в Москве открыли новые курсы по робототехнике и сенсорике

Столичным инженерам стало доступно 14 программ по направлению «Робототехника и сенсорика». Из них восемь новых курсов открыла «Московская техническая школа» («МТШ») совместно с Российским технологическим университетом МИРЭА.

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