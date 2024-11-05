«Ювентус» дважды в 1-м тайме забил «Лиллю» из офсайда

Команды играют во Франции в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). За первые 45 минут встречи «Ювентус» дважды поразил ворота «Лилля», но оба гола были отменены.
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