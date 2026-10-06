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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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💰Россияне разбогатели за последние 4 года, — глава ФНС

💰Россияне разбогатели за последние 4 года, — глава ФНС. Число получающих свыше 200 000 ₽ в месяц выросло с 1,74 млн в 2022 году до 3,9 млн человек.

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