💰Россияне разбогатели за последние 4 года, — глава ФНС. Число получающих свыше 200 000 ₽ в месяц выросло с 1,74 млн в 2022 году до 3,9 млн человек.
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