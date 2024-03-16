Лес вспыхнул на окраине Читы

В Чите загорелся лес напротив улицы Гайдара. Об этом корреспонденту ZAB.RU сообщил очевидец.В ГУ МЧС России по Забайкальскому краю информацию подтвердили, уточнив, что поступило сообщение о пожаре на одной из сопок.
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