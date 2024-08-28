В Севастополе полицейские задержали супружескую пару, которая намеревалась сбыть крупную партию метадона

Сотрудниками УНК УМВД России по г. Севастополю задержан 36-летний приезжий из Ростовской области и его 32-летняя подельница, в квартире которых обнаружена крупная партия метадона, предназначенная для последующего сбыта.
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