Как в вашей квартире могут оказаться посторонние: неочевидные риски и способы защиты

Задумывались ли вы когда-нибудь, что однажды можете вернуться домой и обнаружить, что ваше личное пространство перестало быть только вашим? Звучит как сценарий для триллера, но законодательные изменения, вступающие в силу в августе 2026 года, делают эту перспективу пугающе реальной для определенных категорий жильцов.
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