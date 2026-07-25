Как в вашей квартире могут оказаться посторонние: неочевидные риски и способы защиты

Задумывались ли вы когда-нибудь, что однажды можете вернуться домой и обнаружить, что ваше личное пространство перестало быть только вашим? Звучит как сценарий для триллера, но законодательные изменения, вступающие в силу в августе 2026 года, делают эту перспективу пугающе реальной для определенных категорий жильцов.