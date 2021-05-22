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Эксперты рассказал, сколько продлится текущий обвал криптовалют

Эксперты рассказал, сколько продлится текущий обвал криптовалют

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Текущий обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться на несколько месяцев, при этом есть два сценария дальнейшего развития событий, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

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