Эксперты рассказал, сколько продлится текущий обвал криптовалют

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Текущий обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться на несколько месяцев, при этом есть два сценария дальнейшего развития событий, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.