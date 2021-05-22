Эксперты рассказал, сколько продлится текущий обвал криптовалют

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Текущий обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться на несколько месяцев, при этом есть два сценария дальнейшего развития событий, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Текущий обвал стоимости криптовалют не означает конец крипторынка, однако коррекция может затянуться на несколько месяцев, при этом есть два сценария дальнейшего развития событий, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
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