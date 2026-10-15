Администрация Ростова-на-Дону выкупит квартиры и организует снос двухэтажного дома 1958 года постройки на Портовой, 248, износ которого достиг 64%, после того как собственники не выполнили требование о самостоятельном демонтаже аварийного здания.
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