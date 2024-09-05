11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый» МВД России Ежегодно Страна выбирает лучшего Участкового уполномоченного полиции.
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11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый» МВД России Ежегодно Страна выбирает лучшего Участкового уполномоченного полиции.