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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фил Спенсер о стратегии Xbox, новый герой Overwatch 2, анонс Marvel Rivals… NetEase анонсирова...

Фил Спенсер о стратегии Xbox, новый герой Overwatch 2, анонс Marvel Rivals… NetEase анонсирова...

Фил Спенсер о стратегии Xbox, новый герой Overwatch 2, анонс Marvel Rivals…NetEase анонсировала Marvel Rivals — очередной командный мультиплеерный шутер в духе Overwatch 2, Фил Спенсер высказался о состоянии игровой индустрии в недавнем разговоре с изданием Polygon, Том Хендерсон рассказал как Ubisoft планируют поддерживать XDefiant после релиза, Metal: Hellsinger отправляется в VR, Hellgate: London получит продолжение, 70% игроков остались в Jedi: Survivor после титр источник.

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