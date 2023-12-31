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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Польскую судью лишили лицензии из-за работы на турнире с участием российских гимнасток

Польская судья Ирина Лорткипанидзе была лишена судейской и тренерской лицензий из-за участия в турнире «Небесная грация», который прошел 15-17 декабря в Пекине.

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