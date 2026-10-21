В Боровске пьяный водитель автомобиля Renault сбил двух пешеходов, в том числе 11-летнюю девочку. Как сообщил старший инспектор отделения ДПС ГИБДД ОМВД России "Боровский", ДТП произошло 20 октября около 18:27 в районе дома № 47 на улице Калужской в Боровске.