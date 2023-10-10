Волынец предложила регулировать время перемен внутри школ самостоятельно

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Василия Власова увеличить время обеда школьников призвали до 30 минут.
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