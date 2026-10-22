Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что российские фигуристы Александра Трусова (Игнатова) и Евгений Семененко получили приглашения от Международного союза конькобежцев (ISU) выступить на этапах Гран-при в США и Финляндии.