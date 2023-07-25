Ходаковский заявил, что ВСУ переигрывают ВС РФ в точности и дальности

Александр Макеев

А что мешает российской промышленности производить дальнобойные орудия и соответствующие дальнобойные снаряды? Есть запрос с фронта СВО. Значит надо. 152 мм орудия не способны на точную стрельбу на 60-70 километров? Значит надо производить орудия калибром 210 миллиметров. И соответствующие снаряды с управляемым реактивным двигателем. Но и к 152 миллиметровому орудию можно производить снаряды с управляемым реактивным снарядом, точно бьющим на расстояние хотя бы 45-55 километров! * Надо не только каждый день и каждую ночь мощно и беспощадно лупить по нацизму в Украине. Надо и в России выковыривать и обезвреживать предателей России, агентов мирового нацизма! * И надо уяснить, что главный враг России и всего человечества - это тоталитарная человеконенавистническая религия посреднических мошеннических денежных фантиков, главное оружие мирового нацизма-либерализма-терроризма! Эта фетишистская религии денег стравливает людей во враждебную конкуренцию за беспредельное накопление в личном владении гор не обеспеченных золотым и товарным эквивалентом обманно волшебно-сверхценных денежных фантиков! Религия денег порабощает людей кредитным рабством и рабством наёмному нетворческому каждодневному рутинному ручному и информационному труду! Надо освободить людей от кредитного и наёмного рабства. Это помогут сделать, и просто обязаны сделать технические роботы (техническая фауна) и технические автоматы (техническая флора). * Результаты работы технической материи смогут обеспечить каждого человека вменённым базовым доходом в натуральной форме: съедобными и несъедобными потребительскими ценностями и услугами! В ассортименте и количестве не меньше эволюционирующей уникальной индивидуальной необходимости, но не больше эволюционирующей уникальной индивидуальной достаточности! * Вместо конкурентно-враждебных социалистически-капиталистических товарно-денежных и денежно-денежных мошеннических отношений надо ввести безденежные сотруднические товарно-дарственные отношения.