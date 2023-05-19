Военное обозрение

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Постпред Великобритании в ООН: Британская армия «десятилетиями» применяла снаряды с обедненным ураном

Постпред Великобритании в ООН: Британская армия «десятилетиями» применяла снаряды с обедненным ураном

Великобритания не видит ничего опасного в передаче Украине и применении на ее территории снарядов с обедненным ураном.

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