Соболев в соцсетях поблагодарил фанатов «Зенита» за поддержку

Игрок в матче с «Рубином» отметился голевой передачей Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в своем телеграм-канале опубликовал пост в честь победы команды над «Рубином» в матче 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России (2:0).
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