«Здесь нет Украины»: командир ВСУ жалуется на местных в Донбассе

В Донбассе украинская армия сталкивается с негативом со стороны местного населения. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель командира 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша на позывной «Явор», который находится сейчас на Красноармейском (Покровском) направлении.