Взвод САУ лейтенанта Бембеева уничтожил штурмовую группу ВСУ и сорвал контратаку

Взвод гаубичной самоходно-артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Замбы Бембеева выполнял задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались контратаковать во фланг обороняющимся войскам.
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