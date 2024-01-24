Взвод САУ лейтенанта Бембеева уничтожил штурмовую группу ВСУ и сорвал контратаку

Взвод гаубичной самоходно-артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Замбы Бембеева выполнял задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались контратаковать во фланг обороняющимся войскам.