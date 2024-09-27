Политолог Михайлов проанализировал заявление разведки США по ударам вглубь России

Вашингтон от таких действий предостерегают Политолог Евгений Михайлов в интервью RT заявил, что считает предостережения разведки США от предоставления разрешения Киеву на удары вглубь РФ дальнобойными ракетами обоснованными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии