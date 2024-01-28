«Вегас» проиграл в Детройте, несмотря на гол Барбашева

Действующий чемпион НХЛ «Вегас» потерпел поражение от «Детройта» на выезде – 2:5. Гости пропустили дважды за семь стартовых минут, но отыгрались за следующие четыре – 2:2, причем одну из шайб «Вегаса» забросил Иван Барбашев.
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