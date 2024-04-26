Била головой о стену и душила. Конфликтом в школе на Алтае занялись СК и прокуратура

По словам одной мамы, её дочь стала жертвой буллинга. Вторая сторона говорит, что они опасаются за здоровье ребенка: ей поступают угрозы Душила, била головой об пол, плевала в лицо и заставляла извиняться: свою историю жестокого избиения несовершеннолетней племянницы в школе рассказала жительница Алтайского края в соцсетях.