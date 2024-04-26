Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Не пускать  уродов вообще......Таджикистан заяви...
  • Dash45
    КАК НИ "ГОВНО" ПЕСКОВ ТУТ КАК ТУТ!Песков призвал ор...
  • Валерий
    Это не фотомонтаж, это правдаПесков призвал ор...

Била головой о стену и душила. Конфликтом в школе на Алтае занялись СК и прокуратура

Била головой о стену и душила. Конфликтом в школе на Алтае занялись СК и прокуратура

По словам одной мамы, её дочь стала жертвой буллинга. Вторая сторона говорит, что они опасаются за здоровье ребенка: ей поступают угрозы Душила, била головой об пол, плевала в лицо и заставляла извиняться: свою историю жестокого избиения несовершеннолетней племянницы в школе рассказала жительница Алтайского края в соцсетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
star
Боже,оказывается в СССР.мы жили,как в раю
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх