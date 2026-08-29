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Шанхайский кошмар: Нурмагомедов называл Сонг Ядонга «мешком», но проиграл глухим нокаутом в UFC на глазах младшего брата

Шанхайский кошмар: Нурмагомедов называл Сонг Ядонга «мешком», но проиграл глухим нокаутом в UFC на глазах младшего брата

Сонг Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова в главном событии турнира UFC в Шанхае. Перед поединком россиянин много рассуждал о реванше с Мерабом Двалишвили, а китайца называл «мешком».

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