Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Школьница принесла на линейку нож и коктейль Молотова, есть пострадавшие. «Глаза были бешеные»

Школьница принесла на линейку нож и коктейль Молотова, есть пострадавшие. «Глаза были бешеные»

В Канске школьница распылила баллончик и напала с ножом на учительницу Ситуация в школе Канска, где школьница напала на учителейMash/TelegramВ канской школе семиклассница напала с ножом на учителей.

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