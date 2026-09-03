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Татар-информ

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Юрист Курбаков рассказал, как оформить семейную налоговую выплату в 2026 году

Юрист Курбаков рассказал, как оформить семейную налоговую выплату в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Работающие родители с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную налоговую выплату, которая позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ.

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