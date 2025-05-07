Курс валют НБМ на 7 мая 

Молдавский лей еще немного укрепился по отношению к евро, но ослабел по отношению к доллару. В частности, за день он отыграл у единой европейской валюты еще более трех банов, но уступил американской валюте 0,04 бана, передает Noi.
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