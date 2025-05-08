Сижу я, мои хорошие, вяжу варежки для внуков, а в голове всё эта история из московских парков крутится.
Иностранные ОПГ захватили все бесплатные беседки для барбекю в Москве и сдают их в аренду
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Во как получается...Это ведь в этой статье данный внук не стал платить дань, а остальные,все другие,получается платят за"часы работы точки"в общественном парке,раз на данную"услугу"появился такой спрос ,"пришли кадры"и установился такой ценник.
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11 час.
VK
Vladimir Kurbatov
Заслужили москвичи.
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10 час.
Сергей Киселев
Верно. Пусть не жалуются ....Или не молчите, боритесь или получайте такие " подарки".
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9 час.
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