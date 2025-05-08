Иностранные ОПГ захватили все бесплатные беседки для барбекю в Москве и сдают их в аренду

Nikolia Vovchenko

Во как получается...Это ведь в этой статье данный внук не стал платить дань, а остальные,все другие,получается платят за"часы работы точки"в общественном парке,раз на данную"услугу"появился такой спрос ,"пришли кадры"и установился такой ценник.