«Шоугерл» с Памелой Андерсон, «Крушение мира» с Мэри Элизабет Уинстэд и еще 10 фильмов марта

В начале весны зрители смогут посмотреть на большом экране свежие работы Дэвида Эйра, Пола Уильяма Скотта Андерсона и Атома Эгояна, продолжение «Пальмы», биографическую ленту о фигуристке Ирине Родниной и новые фильмы с Киллианом Мерфи, Миллой Йовович, Амандой Сайфред, Джейсоном Стэйтемом, Памелой Андерсон, Джейми Ли Кертис, Мэри Элизабет Уинстэд и Дейзи Ридли.