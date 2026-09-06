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RT Russia

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МО России показало круглосуточную работу ТЭЧ по модернизации и ремонту БПЛА

МО России показало круглосуточную работу ТЭЧ по модернизации и ремонту БПЛА

Министерство обороны России опубликовало видео того, как военнослужащие технико-эксплуатационной части (ТЭЧ) 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» ведут круглосуточную работу по модернизации и ремонту БПЛА в зоне СВО.

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