Перенджиев назвал нападение на «вагнеровцев» открытием второго фронта против РФ

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев согласился с мнением дептата Госдумы РФ Чепы о том, что за нападением на «вагнеровцев» стоит Запад, пишет News.
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