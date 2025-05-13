Пьяный лже-террорист из Липецкой области выслушал приговор

Липецкий районный суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, признанному виновным по статье за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
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