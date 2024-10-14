NASA отправило зонд Europa Clipper для исследования спутника Юпитера

Космический аппарат NASA Europa Clipper, который предназначен для изучения спутника Юпитера – Европы, с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy был успешно запущен с Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида), сообщает NASA на своем сайте.
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