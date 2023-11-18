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Образовательный интенсив для театров новых регионов открыли в Петербурге

Инициативу поддержали Министерство культуры России и Президентский фонд культурных инициатив. В Петербурге стартовал образовательный интенсив «Национальная театральная школа» для специалистов новых регионов России.

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