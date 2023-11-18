Образовательный интенсив для театров новых регионов открыли в Петербурге

Инициативу поддержали Министерство культуры России и Президентский фонд культурных инициатив. В Петербурге стартовал образовательный интенсив «Национальная театральная школа» для специалистов новых регионов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии