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Брайан Уиндхорст: «Если через полгода условная звезда попросится в «Лейкерс», то у них нет гибкости и пиков для сделки»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что действия офиса « Лейкерс » в межсезонье сильно ограничили возможности по дальнейшему усилению состава.

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