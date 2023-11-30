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Никола Йокич оформил 7-й трипл-дабл в сезоне: 32 очка, 15 передач и 10 подборов против «Хьюстона»

Никола Йокич оформил 7-й трипл-дабл в сезоне: 32 очка, 15 передач и 10 подборов против «Хьюстона»

«Денвер» на своем паркете победил «Хьюстон» – 134:124. Центровой «Наггетс» Никола Йокич записал в свой актив 7-й трипл-дабл в сезоне: 32 очка, 15 передач и 10 подборов.

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