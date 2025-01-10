«Трупами врага завалено всё, мясорубка работает»: Курский гамбит — ВС РФ завершают разгром ВСУ на Курщине: Новости СВО 10.01.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 10 января 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 10.
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