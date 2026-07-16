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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 16 июля

Прогноз погоды в Крыму на 16 июля 🌥 В Симферополе +27 и облачно с прояснениями В Севастополе +27 и малооблачно В Евпатории +28 и облачно с прояснениями В Черноморском +28 и малооблачно В Джанкое +31 и облачно с прояснениями В Ялте +27 и малооблачно В Алуште +28 и небольшой дождь В Керчи +28 и малооблачно В Армянске +30 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +29 и малооблачно В Бахчисарае +29 и облачно с прояснениями В Феодосии +28 и малооблачно В Судаке +27 и небольшой дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.

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